三重下午傳街頭喋血 30人追砍4人

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（17：35更新內容）新北市三重分子尾街今天下午4時許傳出砍人衝突，4名男子遭約30人一路追砍，現場血跡斑斑，送醫搶救後幸無生命危險，目擊民眾表示，約30多人持刀、棍追砍4人，過程甚至施放信號彈，警方仍在追緝嫌犯並了解案情。

據了解，24歲涂姓男子額頭、號腦勺和左前臂切割傷，43歲沈姓男子左手臂切割傷，而43歲沈姓男子左手切割傷，至於21歲林姓男子則是左腹切割傷，至於衝突原因仍待警方釐清。

(中時)