新聞深喉嚨》國道客運緩漲兩周 算德政？

新聞深喉嚨/中天新聞提供

內閣改組後的新閣員8日交接，最受矚目的仍是勞動部的「表親部長」林美珠，而「皇親變事主」後的第一場勞權抗爭將在9日登場！台鐵產業工會春節集體「依法」休假，卻被台鐵寄發370張曠職通知單，工會將在9日發動上凱道抗議，跟蔡總統喊話，莫讓曠職成立，並且強調，府院不出面解決人力不足，抗爭只會源源不絕！7日還傳出，產業工會發起台鐵值班人員貼上「支持產工，休假無罪」貼紙，聲援工會依法休假，卻遭台鐵長官以「服儀不整」為由禁止，產業工會說，鐵路局的做法猶如「白色恐怖」。台鐵則回應，該舉動是出自對服裝儀容一致要求，避免妨礙旅客辨識，並無針對性。雖然，台鐵的直屬上司是交通部，但這是以政府為雇主的指標性勞權抗爭，林美珠，蔡總統難道不用說句公道話？

另一個有關勞權與《勞基法》的相關事件，則是「一例一休」引爆的漲價潮！統聯客運6日公告，將在13日調漲九成路線票價，其中台北到高雄調漲50元到80元，台北到台中調漲40到70元，台北到台南調漲60到150元，促銷時段漲幅更達到68.1％。而國光、和欣、首都與葛瑪蘭等國道客運也確定將跟進。民怨又在醞釀沸騰，結果交通部7日立刻協調，要求8家已核定票價的業者「回應社會期待」為由，3月1日再漲。

這真的非常幽默耶，首先，交通部你該做的事，包括台鐵員工勞權，裝死不好好處理，卻去管市場機制的票價問題。其次，2月13日漲，跟3月1日漲只隔兩週，頂多差一個二二八連假疏運，緩漲這兩週，是把百姓當成朝三暮四的猴子了？難道還要百姓念著你交通部好棒？第三，「社會期待」是延後兩週漲價嗎？真正的「社會期待」要不就是不漲，要不就是漲了票價，就要要求業者確實回饋勞工，提高工資，充分休假，你交通部能保證社會哪一項期待？

下週一國小就要開學，但雲林縣橋頭國小許厝分校學童卻還不知道新學期到底要續留本校，還是遷回分校？衛福部國健署7日舉行「六輕石化區對附近學童之流行病學研究」第二次專家學者討論會議，仍然沒有結論。但不同於去年高分貝要求許厝分校遷校，行政院與國健署口徑一致表示「尊重地方自治」，行政院發言人徐國勇說，國民小學是地方政府主管，行政院基於地方自治精神，尊重地方政府決定。

等於將難題交回給雲林縣政府。對此，雲林縣長李進勇砲轟中央，當初遷校也是行政院決定，國家級專家學者討論會議，未根據研究數據提出建議，卻給地方政府冷冰冰的數據，「我又不是專家」，怎麼有能力自行決定許厝分校學童是否遷回分校，如此作法，令人感到非常失望。李進勇你失望？被你們民進黨從地方到中央政府折騰的學生與家長才該失望吧？話都是你們在說，然後出包了就一推二五六，「綠色執政」還說不是「無能保證」？

柬埔寨總理韓森（Hun Sen）4日在柬埔寨中國協會（Cambodian-Chinese Association）上演說時表示，他歡迎台灣商人投資，但由於柬埔寨遵守北京提出的「一個中國」政策，因此禁止升起「台灣國旗」。對此，外交部7日表示：「不評論」。但問題是，不只柬埔寨，整個中南半島，乃至於東協國家都奉行「一個中國」政策，這就是「新南向」血淋淋的，無法迴避的困境，外交部也要一推二五六嗎？但更荒唐的是此事還有「番外篇」，看膩鈔票的民進黨立委高志鵬在被問起此事時說，韓森在臉書刊登的言論，「不知道有無透過台灣駐柬埔寨代表處正式轉達」。結果立刻被柬埔寨出身的國民黨立委林麗蟬「打臉」，說中華民國在柬埔寨根本沒有駐處，一般都是由駐胡志明代表處協助。這就是咱們執政黨立委的水準？這就是蔡總統「跳針」般掛在嘴上的國策？自欺欺人，遠比「一個中國」，更可怕！

這次內閣改組，還另一個話題，宜蘭縣長林聰賢前腳才入閣，後腳就傳出國民黨台北市立委蔣萬安「插旗」宜蘭設立服務處，2018年的縣市長選戰，提前開打了嗎？

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(中時電子報)