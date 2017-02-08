女毒品通緝犯棄子逃亡 基警破門救嬰

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基隆市43歲柯姓女子因毒品案遭通緝，警方上門逮人時，柯女卻將大門深鎖，從租屋處5樓逃跑，拋下4個月大的男嬰，警方請來消防隊破門，救出男嬰。

基隆市警局保安隊上午6時多，前往柯女位於正義路的租屋執行拘提，員警按下門鈴表明身分，柯女不僅拒絕開門，還將門栓鎖上，屋內還傳出收拾物品雜亂聲及嬰兒哭泣聲，警方接連喊話要求柯女開門，但柯女並未回應。

約過5分鐘，警方擔心嬰兒安危，立刻聯繫屋主和柯女的同居人到場，但因門栓已被拉上，依舊無法開啟大門，警方取得屋主同意後，由消防隊員將門鋸開。

警方進入屋內時，柯女已逃之夭夭，4個月大的男嬰則在臥房內嚎啕大哭，所幸男嬰平安無恙，警方將男嬰交由柯女的同居人，也是男嬰的父親照顧。1060208

(中央社)