台鐵休假 交部：不接受惡意影響疏運
台鐵產業工會在除夕到初三期間發起依法休假，上百人被處分曠職，交通部今天回應，接受持續改善勞動條件訴求，但不接受惡意影響疏運。
為爭取補足人力、休息時間，370多名台鐵員工今年春節除夕到初三未依規定出勤，台鐵表示，將以曠職懲處，台鐵產業會將在明天發起「白絲帶運動」，從交通部遊行到總統府表達訴求。
對此，交通部長賀陳旦今天受訪時說，交通部願改善勞動條件並增聘人力，但是在完全改善之前，盼台鐵同仁依然能提供好的服務給社會大眾，也呼籲民眾體諒運輸人員的付出。
交通部今天表示，台鐵局自105年9月成立運務處輪勤輪班改進小組，邀現場輪班員工代表，共召開6次改進會議，針對車站輪班之各種排班方式、勞動條件進行討論，但均未獲多數與會成員共識。
交通部表示，在未完成法定勞資協商程序前，仍採現行排班方式與勞動條件，產業工會部分成員不應不遵守法定勞資協商程序，以惡意休假手段，企圖影響春節疏運，造成返鄉民眾不安、到勤同仁疲於奔命。
交通部強調，考量員工上下班通勤交通之便利性，避免3班制輪班交接時間在凌晨時段，所以交接班時間訂為上午8時與晚間8時，每2個工作班之間的間隔均達24小時。每週除正常工時外，超過工時均以延長工時計算。
台鐵也重申，台鐵員工經由國家考試錄取，其薪資、退休、保險均依公務員法令規定，雖兼具勞工身分，仍需遵守公務人員相關法規。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。