台鐵休假 交部：不接受惡意影響疏運

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台鐵產業工會在除夕到初三期間發起依法休假，上百人被處分曠職，交通部今天回應，接受持續改善勞動條件訴求，但不接受惡意影響疏運。

為爭取補足人力、休息時間，370多名台鐵員工今年春節除夕到初三未依規定出勤，台鐵表示，將以曠職懲處，台鐵產業會將在明天發起「白絲帶運動」，從交通部遊行到總統府表達訴求。

對此，交通部長賀陳旦今天受訪時說，交通部願改善勞動條件並增聘人力，但是在完全改善之前，盼台鐵同仁依然能提供好的服務給社會大眾，也呼籲民眾體諒運輸人員的付出。

交通部今天表示，台鐵局自105年9月成立運務處輪勤輪班改進小組，邀現場輪班員工代表，共召開6次改進會議，針對車站輪班之各種排班方式、勞動條件進行討論，但均未獲多數與會成員共識。

交通部表示，在未完成法定勞資協商程序前，仍採現行排班方式與勞動條件，產業工會部分成員不應不遵守法定勞資協商程序，以惡意休假手段，企圖影響春節疏運，造成返鄉民眾不安、到勤同仁疲於奔命。

交通部強調，考量員工上下班通勤交通之便利性，避免3班制輪班交接時間在凌晨時段，所以交接班時間訂為上午8時與晚間8時，每2個工作班之間的間隔均達24小時。每週除正常工時外，超過工時均以延長工時計算。

台鐵也重申，台鐵員工經由國家考試錄取，其薪資、退休、保險均依公務員法令規定，雖兼具勞工身分，仍需遵守公務人員相關法規。1060208

(中央社)