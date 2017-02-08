童仲彥：感謝綠營栽培 以贖罪心情報恩
(中央社記者朱則瑋台北8日電)台北市議員童仲彥因婚外情、家暴等事件，日前宣布退出民進黨，民進黨今天也決定給予除名處分。他今天在媒體群組以錄音檔方式，感謝民進黨栽培，並承諾會以贖罪心情來報恩。
民進黨組織部和台北市黨部組調查小組調查童仲彥家暴案，調查報告送民進黨的中常會討論。發言人王閔生會後轉述，中常委聽取調查報告後，決議將本案移送中評會議處，並建議予以除名處分，5年內不得再申請加入民進黨。
童仲彥接連被媒體爆出有家暴嫌疑，加上與服務處主任邱惠美戀情，攻占多日媒體版面，他今天在Line媒體群組上貼出約1分半鐘錄音檔。
他說，感謝民進黨的栽培，今後將以認錯、反省、懺悔、贖罪、報恩的心情，好好做好工作，對於曾支持他的中正、萬華近2萬名選民，他要用接下來的時間報恩，一天當兩天用，加強選民服務。
童仲彥表示，雖然我現在已經不是民進黨籍，但服務、問政只會加倍，不會打折，他要再次感謝民進黨，會以贖罪的心情來報恩。1060208
(中央社)
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