台數科併東森 NCC開諮詢及聽證會

我要評比

國家通訊傳播委員會（NCC）今天說，台數科併東森電視股權案是重大投資案件，預計今年3月舉辦兩場專家學者諮詢會議及1場聽證會。

NCC下午舉行記者會表示，台灣數位光訊科技併購東森電視股權案，決議將辦財金、傳播領域共兩場專家學者諮詢會議，以及1場聽證會，廣徵各界意見。

NCC說，東森電視併購案公聽會已辦完，意見不少，質疑事項包括可能違反黨政軍條款、涉中國大陸資金、東森國際優先出價權、申請人身分適格性等，NCC將進一步了解，並請相關當事人說明。

亞太電信董事長呂芳銘個人資金入主台灣寬頻通訊（TBC）案，NCC表示，專家學者諮詢會議、聽證會及公聽會都辦完，將再要求說明信託基金股東背景，了解最終受惠者，釐清是否違反黨政軍及涉陸資。

NCC要求針對改善負債比、基礎建設不足等提出具體承諾計畫，下次也將請呂芳銘等相關當事人到會說明。

另外，NCC公布截至去年12月止，有線電視數位化普及率已達95.84％，將積極督促業者今年底達成100％數位化目標，帶動寬頻上網等多樣服務，邁向智慧生活。1060208

(中央社)