寒流來襲 蔬果早採收記得防風
入冬首波寒流即將到來，台中市農業局呼籲農民儘早採取防寒措施，採收期蔬果及早採收，迎風面農作物設置防風措施，減少農作物損失。
台中市農業局表示，籲請各區公所及農會輔導農民做好防寒必要措施，如有農產業因低溫發生災情，將請台中區農業改良場協助受災地區農民，並請農民採取防寒措施，減少災害損失。
蔬菜及花卉部分，可搭設塑膠棚、溫室、防風牆、防風網、畦溝灌水或葉面灑水保護，已屆採收期的蔬菜，請及早採收。
果樹部分，迎風面可設防風設施，酌量增施鉀肥，也加強果園灌水、噴霧、覆蓋，並包裹樹幹或果實套袋；受害的花、果應立即疏除，並修剪寒害枝條與葉片，剛嫁接的高接梨穗易受寒害，應留意氣溫狀況妥適防護。
茶樹部分，則可在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網或撒上薄層稻草，地面可敷蓋有機資材，當氣溫下降可能造成霜害時，可利用茶園噴灌設備向樹冠面噴水，增加茶園空氣濕度，使冷空氣不易進入。
茶樹如遭受寒害，應儘速清除受害褐變或紅變芽葉，以利第二輪新梢重新萌發；此外，枯死枝條宜及時修剪，並加強淺耕除草、疏鬆土壤、提高地溫、增施速效性氮肥，再適當搭配施磷鉀肥，以增強樹勢，或以1%尿素稀釋液或其他葉面植物營養液噴施，以加速新芽葉萌發。1060208
(中央社)
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