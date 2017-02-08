因禁書被中共關押 林榮基敢言不諱

香港銅鑼灣書店事件發生至今已超過1年，曾被中國大陸方面逮捕的5名書店股東或員工中，至今只有林榮基敢於公開被捕經過。

銅鑼灣書店本由林榮基於1994年創辦，位於港島銅鑼灣駱克道。2014年，林榮基將書店賣給巨流傳媒有限公司，他本人留任店長。

其後，書店由桂民海、李波妻子蔡嘉蘋及呂波3人各自持有股份。

銅鑼灣書店一直銷售涉及大陸政治議題的書籍，經營多年來一直無事。

直至2015年10月至12月期間，書店的5名股東或店員卻相繼失蹤，其後各方證據顯示，桂民海是在泰國被捕及送到大陸。

呂波、林榮基和業務經理張志平則在進入大陸後被捕。

在上述4人失蹤後，外界大都揣測他們已被大陸方面扣留及調查，期間香港輿論沒有太大反應，直到李波失蹤及在大陸出現後，事件才鬧大。

之所以如此，是因為李波失蹤後，香港執法部門表示沒有他經過合法管道出境的資料。顯然，李波是在香港境內失蹤的。

為此，香港乃至國際社會對此十分關注，質疑他是否被人強行由香港境內擄至大陸，以及有否牽涉大陸官方人員跨境綁架。

事件也令港人擔憂「一國兩制」、言論自由、出版自由及人身自由受到破壞。

期間，泛民主派發起營救李波的遊行。

其後，在各人承認向大陸非法出售書籍後，大陸方面陸續釋放李波等4人返港─桂民海除外。

李波、呂波和張志平返港後守口如瓶，不接受媒體訪問，不公開被捕經過。林榮基是最後被釋放的人，他返港後會晤記者，公開被捕內情。

去年6月16日，他在記者會上指責大陸政府的做法違反「一國兩制」。

林榮基說，他是於2015年10月24日從香港經羅湖海關到深圳時被捕，其後被帶到派出所。翌日，他被人帶往浙江寧波拘留。

2016年3月，他被改送廣東韶關。

拘留期間，有關方面詢問林榮基為何幫大陸人寄書，又指責他為何從香港寄禁書到大陸，違反大陸方面的規定。

林榮基表示，2013年至2015年期間，他曾帶書到大陸，並從香港郵寄書籍到大陸。但他強調，在港寄書籍到大陸是合法的，沒有違反香港法令。

在記者會上，林榮基指事件已不是他個人或書店的事，而是全體港人及「一國兩制」的事，因此，他有必要交代事件。

林榮基又說，他在大陸的1名女朋友也牽涉其中，希望大陸政府善待其女朋友及其他朋友。1060208

(中央社)