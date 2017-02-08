全國首座智慧資源回收站 首月回收超過3公噸

台南市環保局設置的全國首座大型智慧資源回收站，回收成效較過去增加數倍。（洪榮志攝）

台南市環保局上個月3日在安平區家樂福安平店設置全國首座大型智慧資源回收站，短短1個月即吸引千餘民眾投入超過3萬噸的回收物，換取總值6萬多元的折價券，回收成效較過去增加數倍。環保局除感謝市民響應資源回收政策，也籲請民眾繼續蒐集回收物兌換折價券。

環保局表示，這座全國首創外觀時尚的大型資源智慧回收站，除備有太陽能供電模組自給供應電力，符合低碳排放的綠色產品外，從元月3日至26日已吸引上千位民眾將用過的瓶罐拿來換取家樂福折價券。

環保局還進一步統計回收物的種類及數量，計有：廢塑膠容器寶特瓶逾1萬8000個（612公斤），廢鋁類40公斤、廢鐵類50公斤、廢紙類2.3公噸、廢乾電池478公斤、廢家電50台、廢資訊物品60台及廢手機360支。

(中時)