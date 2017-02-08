冬山慶元宵 發送千盞雞年小提燈
周六就是元宵節，冬山鄉公所延續辦理歡樂宜蘭年的動能，元宵節當天上午9時在鄉公所發送「雞祥如意」小提燈，藍色小公雞「布魯」與粉紅色小母雞「布咕」，造型既立體又別緻，公所預計發送千盞小提燈，送完為止。
今天（8日）冬山鄉長謝燦輝、冬山鄉民代表會主席黃強呈等人，先贈送給鄉立幼兒園小朋友小提燈，拿到小提燈的小朋友還試著打開LED燈，顯得愛不釋手、開心不已。
鄉長謝燦輝表示，元宵節俗稱「小過年」，過去眾人對小過年都相當重視，但現在年節氣氛愈來愈淡，為重現人手一只燈籠在街上遊走的情景，公所準備千盞小提燈送給鄉內的小朋友，讓小朋友重溫以往小過年的節慶氛圍；每人限領一個小提燈，建議鄉親趁早索取。
(中時)
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