黃復興被要求挺柱？金恩慶：絕無此事

洪秀柱8日主持中常會，針對黃復興被要求挺洪的傳聞，會上請黃復興黨部主委金恩慶澄清。（潘維庭攝）

黃復興要求黨員支持洪秀柱？黃復興黨部主委金恩慶8日在中常會表示「純屬謠言、絕無此事」。（潘維庭攝）

國民黨魁選舉競爭激烈，除了人頭黨員，或申請入黨人士疑遭染黑，8日下午的中常會上，有中常委更表示，據傳黃復興黨部的主委要求地方黨部的黃復興黨員要支持現任黨主席洪秀柱，「如果沒有支持，要開除黨籍」，黃復興黨部主委金恩慶在會上當場回應「純屬謠言、絕無此事」。

中常委黃志雄在會上示，他代缺席的游家富發言，游稱聽聞黃復興主委要求地方黨部的黃復興黨員，在黨主席選舉要支持洪秀柱，「如果沒有支持，要開除黨籍」，黃志雄轉述，游家富認為這樣的流言會「陷洪主席於不義」，因此特別要請黨中央澄清。

洪秀柱回應，再次跟大家宣告，這次黨務選舉一定做到公平公正公開，端正選風，她也擔心自2月1日開始，黨工銳減，地方上的情緒不是很好，對中央反彈很大，因為很多黨工拿不到退休金，處處都會引發黨工士氣低落，加上這次選舉，應中常委要求，500多個投開票所不能減少，但正職黨工不足，必須借重志工，要做選前的講習座談，「我肩上的責任很重」。

洪秀柱也強調，她領表參選後，會請假以示公平，要請副主席胡志強代理，她開玩笑說「大家到時候就知道，我比較好，還是他比較好。」

針對黃復興被要求挺洪的傳聞，會上金恩慶不但直接否認，洪秀柱也表示，黃復興的結構，跟大家既有認知已經不同，並不一定都是很年紀大或深藍的，如會上的楊瓊瓔、江碩平、新任青年團總團長呂謦煒都是黃復興黨部的，現在的黃復興也不一定都是老兵或外省人，前者隨著年紀逐漸凋零，新生代陸續出現，「不要用傳統、死板的眼光看黃復興」。

(旺報)