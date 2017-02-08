陳文淵接勤益校長 林陵三盼為中捷舉才
國立勤益科技大學8日舉行新任校長陳文淵就職典禮，台中市副市長林陵三特別到場祝賀， 他強調，台中已進入捷運時代，未來盼勤益協助培育中捷人才；陳文淵則表示，未來希望以「帶動區域發展的軸心基地」為學校發展目標。
包括教育部資訊及科技教育司司長詹寶珠、經發局長呂曜志及宏全國際副總裁劉允彰等各界人士，昨天皆出席勤益科大校長就職典禮，現場氣氛熱鬧而盛大，陳文淵並特別獻花給他的老師，感謝師長栽培。校方也準備寫有「功在勤益」的匾額贈送給卸任校長趙敏勳。
詹寶珠則特別肯定陳文淵推動教育的努力與國際觀，她表示，陳文淵在成大攻讀博士時就認識他，他在教育方面有宏觀的視野，率先開創雙學聯制、提升技職學生的國際觀，更與多國合作開辦研討會、競賽等，重視並爭取活動舉辦提供學生表現機會展現治學熱忱。
林陵三說，勤益科大是教職教育體系中的頂尖科技大學，台中市更是台灣的智慧機械之都，且目前捷運綠線首批電聯車已抵達台中港，未來中捷運轉、維修需要許多工程師與技術人員，盼勤益協助培育人才。
(中時)
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