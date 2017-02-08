宜蘭婦大啖魚頭米粉 V型魚刺卡食道
宜蘭一名婦人上周五與友人大啖砂鍋魚頭米粉，誤吞魚骨，因不適求助耳鼻喉科，咽喉卻未見魚骨，因而繼續忍耐。直到周一因無法吞嚥、併有發燒，趕緊求助台北榮總員山分院，醫師透過胃視鏡赫然發現有1根V型的3公分魚刺卡在上食道，耗時半小時才夾出。院方今(8日)提醒，若魚刺卡太久，食道恐發炎或被刺穿，嚴重者會引發敗血症死亡。
67歲林姓婦人上周五與友人聚餐，席間一道砂鍋魚頭米粉，因為米粉吸飽了鮮甜魚湯，口感滑嫩又美味，林婦一口將米粉吞下，卻發現喉嚨出現異物感，趕緊又夾一大口青菜吞下，並以手按摩喉部企圖紓緩不適。事後求助耳鼻喉科診所，喉頭鏡卻未見魚刺蹤影，林婦只好回家自我觀察。
強忍喉嚨不舒服的林婦，周一(6日)出現不適感加劇、發燒等症狀，到台北榮總員山分院就診，腸胃科醫師張福銘以胃鏡檢視食道情形，在上食道處發現罪魁禍首，1根V型的3公分魚刺卡住食道。
「若放任魚刺不理，恐造成潰瘍、刺穿，嚴重者甚至會因敗血症喪命。」張福銘指出，這根魚刺因卡了一段時間，食道黏膜已有感染現象，也由於魚刺實在太大，移除過程要慢慢將食物殘渣、魚刺周邊軟骨清除，花了半小時才順利將剩餘的3公分X2公分的魚刺夾出。
北榮員山分院腸胃科主任朱正偉表示，魚刺卡喉嚨很常見，但是，這麼大的魚刺居然通過咽喉，最後卡在上食道，實在罕見。過去也曾發生失智患者直接將包著錫箔的藥丸直接吞入，同樣卡在食道，呼籲失智症與腦血管患者的家屬要多加注意患者吞嚥，若發生異物卡喉嚨，可先求助耳鼻喉科，假如卡太深可轉診腸胃科，千萬不要強忍不適。
(中時)
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