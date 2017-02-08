持竄改發票欲領千萬 女堅稱撿到仍遭法辦
26歲的盧姓女子持號碼遭竄改的12月發票統一發票，到郵局要兌換千萬元獎金，經郵局報案，第一分局繼中派出所員警到場調查，確認發票確遭竄改，雖盧女指稱是撿到的，但因已在背面填妥個人資料企圖兌換獎金，訊後，依詐欺、偽造文書罪嫌送辦。
台中警方7日中午接獲郵局報案，指稱與民眾有糾紛請求協助。警方到場調查，盧女持12月份統一發票及身分證件，要向郵局兌換千萬元的中獎獎金。
警方調查，盧女所持發票號碼MC-68789003與財政部公布的105年11月至12月特獎號碼相符，獎金為千萬元，但仔細勘驗發現發票的號碼有疑遭塗改痕跡，原始號碼應該是MC-33782003。盧女否認竄改，堅稱她在去年12月於麥當勞撿到發票，對獎得知中千萬獎金，才到郵局兌獎。
盧女雖然被行員發現發票有異而未完成兌獎，但她已在發票背面填上個人資料，行為已觸犯刑法偽造變造私文書罪，訊後，依詐欺、偽造文書罪嫌送辦。
警方呼籲，民眾千萬不要投機取巧、竄改發票，撿到經竄改的發票，也不要以為是天上掉下來的禮物，以免觸法而得不償失。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。