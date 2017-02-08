持竄改發票欲領千萬 女堅稱撿到仍遭法辦

持遭竄改的統一發票到郵局兌換千萬元獎金，遭送辦。（陳淑芬翻攝）

26歲的盧姓女子持號碼遭竄改的12月發票統一發票，到郵局要兌換千萬元獎金，經郵局報案，第一分局繼中派出所員警到場調查，確認發票確遭竄改，雖盧女指稱是撿到的，但因已在背面填妥個人資料企圖兌換獎金，訊後，依詐欺、偽造文書罪嫌送辦。

台中警方7日中午接獲郵局報案，指稱與民眾有糾紛請求協助。警方到場調查，盧女持12月份統一發票及身分證件，要向郵局兌換千萬元的中獎獎金。

警方調查，盧女所持發票號碼MC-68789003與財政部公布的105年11月至12月特獎號碼相符，獎金為千萬元，但仔細勘驗發現發票的號碼有疑遭塗改痕跡，原始號碼應該是MC-33782003。盧女否認竄改，堅稱她在去年12月於麥當勞撿到發票，對獎得知中千萬獎金，才到郵局兌獎。

盧女雖然被行員發現發票有異而未完成兌獎，但她已在發票背面填上個人資料，行為已觸犯刑法偽造變造私文書罪，訊後，依詐欺、偽造文書罪嫌送辦。

警方呼籲，民眾千萬不要投機取巧、竄改發票，撿到經竄改的發票，也不要以為是天上掉下來的禮物，以免觸法而得不償失。

(中時)