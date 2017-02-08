桃竹遠百搶元宵、情人節商機 送提燈、告白傳情意

11日元宵節、14日西洋情人節陸續登場，遠東百貨桃園店、新竹大遠百都準備猜燈謎、贈送小提燈，也為情人規劃系列活動。

遠東百貨桃園店今年應景推出百人彩繪燈籠，在正門口展示巨型吉祥物太陽寶寶花燈，也伴隨數十顆大大小小的喜氣燈籠。

桃園遠百即日起至10日每日提供限量100份金雞花燈，凡憑HAPPY GO卡及單筆滿168元的發票即可免費兌換，新竹大遠百11日、12日持HAPPYGO卡加當天單筆消費滿1,000元的同卡號發票，也可兌換小雞提燈，每天限100份。

桃園遠百及新竹大遠百11日也準備數十道謎題，答題正確民眾就可獲得贈品。

針對西洋情人節，桃園遠百即日起至14日推出SWEET LOVE甜蜜心意情人節特別活動，除在4樓規劃「告白傳情便利貼、5時20分準點廣播送情話」，11日至14日指定餐廳點選指定情

人餐點，即可獲得巧克力花1束。

新竹大遠百表示，除10日至14日在粉絲專頁票選情人節大餐並TAG一位好朋友留言，有機會獲得浪漫大餐雙人餐券；13日、14日凡持HAPPYGO卡加當日單筆滿1,000元同卡號發票，可兌換沐浴乳1瓶；11日至14日情侶檔、夫妻檔穿著情侶裝，就可免費搭乘1樓廣場旋轉木馬1次。

(工商)