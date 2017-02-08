川普外交新政不斷 國務院卻像沒事人

我要評比

美國總統川普（Donald Trump）上任兩週來接二連三實施的國安新政擾亂了全球事務，倒是美國自身的外交政策總部─國務院卻幾乎陷入沈寂。

法新社報導，白宮每日記者會現在成了必看的政治戲碼，國務院卻從川普就職日前1天以來，就沒對媒體簡報過。

國務院現在有頭兒了，國務卿提勒森（Rex Tillerson）已經上任，但院裡許多高層職位卻仍懸缺；同時石油大亨出身的提勒森儘管每天上班，卻沒有公開發言。

當然所有美國總統都會親自制定國安政策，接著再交由國務院、國防部和情報單位執行。

但外交政策的細節和日常管理，卻要由國務院和外交人員負責，遑論是就政策問題向媒體和大眾作出說明與辯護。

直到今天，川普已經上任18天，提勒森也已宣誓就職6天，國務院仍沒有首席發言人，也沒有恢復每天例行簡報的確切計畫。

代理發言人唐納（Mark Toner）表示，至少到本週結束前，都不打算改變這種情況。1060208

(中央社)