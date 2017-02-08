台南聖母廟煙火秀 元宵夜6時交管

慶元宵，台南正統土城鹿耳門聖母廟「迓春牛暨高空煙火秀」11日晚間登場，台南市警局第三分局今天公布交管路線，當天下午6時起全面交管。

土城聖母廟的迓春牛及高空煙火秀，是每年元宵的重頭戲，今年也不例外，第三分局預估將湧進20萬名遊客，今天公布當天的交管措施。

第三分局預定在聖母廟周邊設置23個交通指揮崗哨，其中包括7個管制點，11日下午5時30分起陸續管制各路口，下午6時起全面交管汽車進入聖母廟廣場。

第三分局表示，安南區安中路與城西街口、城安路與城北路口、城安路與青砂街口劃設為行人徒步區，管制汽、機車進入。安明路段車輛由台江大道或公學路進入聖母廟第1、2、3停車場，若持通行證，可由安中路或安清路進入。

另外，安明路4段1275巷、城北路736巷、234巷及138巷等，管制汽車只出不進。安明路段、城北路段、青砂街路段、城南路段、安清路段及安中路段，可緊靠路邊停車，但路口30公尺內禁止停車。

若只單純行駛安明路(台17 線)，不想進入聖母廟，警方建議改道行駛，替代道路如下：

一，南下車輛：安明路四段(國姓橋南側)→左轉台江大道五段→右轉北汕尾三路→左轉安明路三段→直行續往觀海橋方向行駛。

二，北上車輛：安明路三段→右轉北汕尾三路→左轉台江大道五段→右轉安明路四段→直行上國姓橋(續往七股方向行駛)。

警方建議遊客入場時，可行駛安明路段，由公學路7段或台江大道5段進入會場。

散場時，自廟區離開的人車、及城北路與城北路735巷車輛，由城北路往公學路7段或台江大道方向離去；青砂街、城南路段車輛，由安清路東行安明路離去；另往市區人車，可由北汕尾路經科工區行駛四草大橋返回市區。1060208

(中央社)