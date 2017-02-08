遭謝淑薇質疑 網協公布帳務資料澄清
網球女將謝淑薇7日再對網協帳務提出質疑，網協今天隨即公布帳務資料澄清，並表示歡迎謝淑薇或其家屬至協會核對相關帳務。
謝淑薇2016年拒絕代表中華隊在里約奧運出賽，之後她也陸續放出中華民國網球協會在選拔、補助款發放等處對她多所不公的消息。
7日謝淑薇在臉書粉絲專頁「夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh 」放上多張照片，並表示，「教育部體育署說的5000萬與網協說的補助1000萬並不確實」。
對此，網協今天公布協會自民國95年至105年期間，經教育部體育署（前身為行政院體育委員會）委託協會執行包括「黃金計畫」、「優秀選手培育計畫」、「亞／奧運培訓計畫」，相關經費補助款的帳務資料，對謝淑薇的指控做出反擊。
網協表示，在核定金額部份，為選手當年度獲體育署（前身為體委會）補助之額度，單據核結金額則為選手依培訓辦法提供相關單據（如教練/防護員費、交通費等），呈體育署（前身為體委會）主計處審核後可核銷的金額。
網協提到，有關選手謝淑薇於臉書提出對贊助經費及國光獎金的質疑，因非網協所經手的經費款項，協會並無立場代表說明，所有經協會代辦的相關經費往來紀錄，協會都已調閱並保留相關銀行往來匯款紀錄，且已呈體育署（前身為體委會）核備，並表明竭誠歡迎謝淑薇本人或其家屬代表前往協會核對。1060208
(中央社)
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