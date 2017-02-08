傳不支持洪秀柱就開除 黃復興：絕無此事

國民黨中常委游家富今天請人代為發言指出，黃復興各地方黨部主委傳出要求支持黨主席洪秀柱，如不支持要開除黨籍。黃復興黨部主委金恩慶表示，純屬謠言，絕無此事。

國民黨下午舉行中常會，邀請中常委兼立院黨團總召廖國棟報告黨團審議法案及通過預算情形，會中對於同性婚姻議題，中常委呂學樟、政策會執行長蔡正元等人有不同意見。

中常委黃志雄登記發言時表示，他代未能出席的常委游家富發言，黃復興各地方黨部主委，要求黨主席選舉支持洪秀柱，如果沒有支持要開除黨籍，但游家富認為這樣的想法，是陷洪秀柱於不義。

洪秀柱裁示時指出，她要再次跟大家宣告，這次選舉一定做到絕對公平、公正、公開，一定透明，要真的革除大家對國民黨的風言風語，她也拜託所有跟黨代表關係密切的中常委要轉告黨代表，為了黨的形象，不要有請客、吃飯、送禮的情形。

洪秀柱說，端正選風的規範馬上會出來，只有更嚴苛，不可能放鬆，要對社會大眾有交代。她也很擔心，從2月1日開始黨工人數銳減，地方情緒不是很好，對中央反彈很大，但500多個投開票所沒有減少，黨工可能無法因應，必須借重志工，因此要求每位候選人派監察員，希望辦一場盡量完美的選舉。

洪秀柱也說，領表後她要開始請假參選，將請副主席胡志強代理主席職務，並開玩笑表示，「到時候你就知道，是我比較好、還是他比較好」，坐在一旁的胡志強也回應，「看看新人好、還是舊人好」，引發現場笑聲。

出席常會的黃復興黨部主委金恩慶回應指出，中常委所稱，「純屬謠言，絕無此事」。

洪秀柱說，黃復興黨部不是大家印象中的老人，她指著在場的中常委呂謦煒、楊瓊瓔、江碩平等都是黃復興黨部，不一定是外省籍，大家不要用死板眼光看黃復興，還指著自己說「請問你們一定是鞏固本領導中心嗎」，江碩平舉手說，「報告是的」，洪秀柱反問「是嗎？我至表懷疑」，也引發現場一片笑聲。

胡志強說 這種謠言會越來越多。洪秀柱表示，請大家來看選務工作有甚麼缺失，趕快提醒選務單位，若有暴增黨員、來一個人幫很多人恢復黨籍等類似的異常現象，都會專案處理，她要求選務單位，嚴加制止一人數投、領一堆選票塞票匭，絕不容許有類似情形發生，且不排除錄音、錄影，希望繳黨費、投票都親自投、親自繳，嚴查嚴辦。

胡志強更建議組發會要求縣市黨部，凡是來報名繳費的錄音錄影，中常委姚江臨反彈，這矯枉過正，兩人意見不合引發爭論，洪秀柱裁示，一切從嚴處理。1060208

(中央社)