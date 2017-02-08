家暴男不滿前妻離婚 臉書PO出7段性愛片被訴

36歲謝姓男子因家暴與蘇姓妻子離婚，謝男竟在去年5月間，連續撥打逾90通電話騷擾蘇女，還前往其住處堵人，謝男因蘇女置之不理，憤而將2人尚未離婚時所拍攝的7段性愛影片及照片PO上臉書；台北地檢署今依違反家庭暴力防治法、散布猥褻物等罪起訴謝男。

(中時)