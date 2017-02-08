中國外管局：預計2017年將繼續呈現經常帳戶順差

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新浪財經報導，中國國家外匯局表示，中國2016年第4季非儲備性質的金融帳戶逆差1,872億美元。外管局稱，預計2017年國際收支將繼續呈現經常帳戶順差，跨境資金流動風險總體可控。

外管局強調，預計2017年中國國際收支狀況仍將保持基本均衡，資本和金融帳戶逆差規模會有所收窄，同時2016年中國對外金融資產淨增加規模創歷史新高。

(工商)