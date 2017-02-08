百萬大紅包得主主動現身 發送66張大樂透分享喜悅
南投草屯有位早年經營餐廳退休的66歲業者李芳榮，中了春節百萬大紅包彩券，今〈8〉日不但主動現身，接受大家的恭賀，他還準備66張大樂透，分送給現場向他道賀的彩迷，讓大家一起分享喜悅，他並透露，平日他最大樂趣就是認養流浪貓。
李芳榮表示，他是大年初四，在住家附近玉峰街的彩券行購買百萬大紅包彩券，隔天開獎就中了100萬元，歡欣之餘，馬上包了1個紅包給彩券行；該彩券行也立即貼出告示「本店開出百萬大紅包」的紅榜。
不少人看後都質疑彩券行造假，由於他幾乎每天都去購買彩券，聞及顧客和老闆的對話與對紅榜的質疑，讓他覺得老闆娘是有點委屈，才決定仗義現身，證明得獎並非子虛烏有。
因有中獎人挺身而出，今下午該彩券行就準備了1長串鞭炮，為中獎人慶賀，讓這位66歲的草屯中獎鎮民李芳榮滿臉喜悅；當場拿出9日要開獎的66張大樂透，分送給彩迷，使得現場洋溢出無限歡樂氣氛。
李芳榮透露，他經常購買大樂透或威力彩，每次都投資幾百元，多次與頭獎擦身而過，但也曾中過數萬元的今彩539；今年春節百萬大紅包，讓他中100萬元，稅後約80萬元，開心之餘，馬上將彩金與家中每位成員分享，包括妻子、兒女和妹妹們，自己只保留約20餘萬元。
彩券業者王淑麗指出，李芳榮是彩券行的老主顧，他在得獎時，就主動告知百萬大紅包幸運得主是他，更難得的是，他還願意仗義現身證明，讓她和店內員工都深受感動，因為一般得獎人為免徒增困擾，幾乎都隱匿，有這樣好的顧客確是難得。
(中時)
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