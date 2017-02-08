啾啾放閃搭船賞燈 元宵燈會添浪漫
西洋情人節將屆，高市觀光局結合高雄燈會，今天在愛河畔舉辦情人節放閃活動，以愛你啾啾（久久諧音）主題，邀情侶對嘴9.9秒後，免費搭乘愛之船遊愛河賞燈，為元宵燈會增添幾許浪漫。
活動傍晚在愛之船國賓站登場，觀光局吉祥物「高雄熊」人偶也現身現場，祝福參與的情侶幸福滿滿，20對情侶接吻後，免費搭上首發愛之船，邊遊河邊賞沿岸花燈，並近距離感受星空煙火的臨場震撼，他們驚呼連連直說「愛河果真名副其實，讓人想戀愛！」。
觀光局長曾姿雯表示，高雄除有暖冬宜人氣候外，更有得天獨厚山海河港的浪漫元素，包括愛河、壽山LOVE情人觀景台、旗津彩虹教堂、西子灣、田寮月世界、茄定情人碼頭等，觀光局不但整合推薦景點行程，還附合作商家及旅宿的情人節優惠資訊，歡迎大家來高雄過浪漫情人節。
高雄燈會重頭戲「愛幸福．萬人提燈大遊行」將於11日元宵夜登場，觀光局稍早也於遊行起點民生、河東路口舉行活動記者會，曾姿雯與觀光界代表及參與遊行團體同台造勢，曾姿雯邀大家一同提燈踩街遊行，感受高雄的活力熱情，當晚還有長達20分17秒的大港花火秀，精彩可期。
另外，高雄老牌華園飯店配合燈會推出住宿送搭雙層巴士或愛之船賞煙火」專案，專案包含免費接駁至搭車點或搭船點，住客可輕鬆登上雙層掀頂巴士上觀賞煙火，直接入主行動VIP賞煙火專區，或搭愛之船看煙火，免去交通來回壅塞之苦。業者說，推出以來頗受歡迎。
華園飯店配合元宵節，還製作五行開運包，分別以金木水火土顏色做出五種不同口味爆漿包子，猶如五行大元宵，同樣受到青睞。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。