啾啾放閃搭船賞燈 元宵燈會添浪漫

西洋情人節將屆，高市觀光局結合高雄燈會，今天在愛河畔舉辦情人節放閃活動，以愛你啾啾（久久諧音）主題，邀情侶對嘴9.9秒後，免費搭乘愛之船遊愛河賞燈，為元宵燈會增添幾許浪漫。

活動傍晚在愛之船國賓站登場，觀光局吉祥物「高雄熊」人偶也現身現場，祝福參與的情侶幸福滿滿，20對情侶接吻後，免費搭上首發愛之船，邊遊河邊賞沿岸花燈，並近距離感受星空煙火的臨場震撼，他們驚呼連連直說「愛河果真名副其實，讓人想戀愛！」。

觀光局長曾姿雯表示，高雄除有暖冬宜人氣候外，更有得天獨厚山海河港的浪漫元素，包括愛河、壽山LOVE情人觀景台、旗津彩虹教堂、西子灣、田寮月世界、茄定情人碼頭等，觀光局不但整合推薦景點行程，還附合作商家及旅宿的情人節優惠資訊，歡迎大家來高雄過浪漫情人節。

高雄燈會重頭戲「愛幸福．萬人提燈大遊行」將於11日元宵夜登場，觀光局稍早也於遊行起點民生、河東路口舉行活動記者會，曾姿雯與觀光界代表及參與遊行團體同台造勢，曾姿雯邀大家一同提燈踩街遊行，感受高雄的活力熱情，當晚還有長達20分17秒的大港花火秀，精彩可期。

另外，高雄老牌華園飯店配合燈會推出住宿送搭雙層巴士或愛之船賞煙火」專案，專案包含免費接駁至搭車點或搭船點，住客可輕鬆登上雙層掀頂巴士上觀賞煙火，直接入主行動VIP賞煙火專區，或搭愛之船看煙火，免去交通來回壅塞之苦。業者說，推出以來頗受歡迎。

華園飯店配合元宵節，還製作五行開運包，分別以金木水火土顏色做出五種不同口味爆漿包子，猶如五行大元宵，同樣受到青睞。1060208

(中央社)