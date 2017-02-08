寒流來 太平山是否降雪視水氣條件
寒流明天報到。林務局羅東林區管理處今天說，根據往後幾日宜蘭太平山的氣象預測，山區溫度可望達到攝氏零度以下。是否下雪？還要視水氣是否充足。
中央氣象局今天發布低溫特報，明天起全台18縣市急凍，今天入夜北台灣就會有寒意，預計到13日全台都冷颼颼。
此外，12日是這波寒流最強的時候，中部以北低溫只有8到9度，但水氣減少。
受到這波寒流影響，中央氣象局網站在太平山氣象預報方面，一度在9日至10日之間呈現下雪符號，但今天已經改為陰天符號。
羅東林區管理處說，未來這幾天，海拔約1900公尺太平山山區溫度可望低到下雪條件，但是水氣方面可能減緩。是否會下雪？還要視屆時濕度是否充足。1060208
(中央社)
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