三重發生砍人事件 4人送醫

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新北市消防局今天下午獲報，三重分子尾街有4人被砍受傷。目擊民眾表示，4人遭到數十人追砍倒地。救護人員到場後發現4人意識清楚，送醫治療。

救護人員了指出，受傷4人包括3名20多歲男子及1名43歲沈姓男子，分別送往台北馬偕醫院及新光醫院治療。

轄區警方也到場圍起封鎖線，正循線追緝行兇者。1060208

(中央社)