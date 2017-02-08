Uber司機抗議 賀陳旦：不接受違法行業

我要評比

Uber司機將發起10日到交通部抗議，要求讓Uber恢復營業，交通部長賀陳旦今天說，不要因為收入減少，就因此要政府接受不合法的行業。

不堪交通部重罰，Uber日前宣布10日起將暫停在台營運，對此，Uber司機發起10日到交通部抗議，要求交通部讓Uber恢復營業。

交通部長賀陳旦今天受訪時表示，不要因為工作收入減少，就因此要求政府接受不合法的行業。

賀陳旦說明，每個人對於副業或選擇工作上碰到狀況，想要集體表達意見，交通部尊重，Uber司機也應該了解自己參與Uber的工作形式，大部分是未遵守台灣的法律。1060208

(中央社)