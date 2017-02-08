前檢察官殺住持未遂 判刑14年10月
前台南地檢署檢察官顏漢文為爭奪廟產，夥同殯葬業者等8名共犯，涉嫌殺害高雄金山寺住持未遂；最高法院維持高雄高分院見解，依殺人未遂罪，判刑14年10月，全案確定。
這起案件源於警界退休的莊茂鴻從事殯葬業，於民國100年3月起向時任高雄金山寺住持釋傳孝租地，從事殯葬業務且獲利豐厚。
顏漢文協助釋傳孝處理法律業務，認識莊茂鴻，在釋傳孝過世後，高屏地區寺廟住持全由釋圓塵負責，莊茂鴻想與金山寺繼續簽約被拒，顏漢文因投資不順，又積欠銀行貸款，與莊茂鴻圖謀金山寺經營權。
檢調調查，顏漢文與曾任記者的劉己玄偽造開會紀錄，以便申請成立財團法人金山寺社會福利基金會，顏漢文請擔任他司機的李育成及女友張印華，在釋圓塵車上裝GPS追蹤器，收集違反佛教戒律證據。
因始終無法收集到證據，於是由莊茂鴻的出獄友人黃俊清，引介假釋中的陳穎甫製造假車禍，企圖殺害釋圓塵，但釋圓塵只骨折，悻免於死。
假車禍失敗後，顏漢文與莊茂鴻又買了3把槍和子彈給陳穎甫，由張印華假意皈依釋圓塵探聽行蹤；101年9月，陳穎甫衝入屏東準提寺向釋圓塵開槍，貫穿釋圓塵右手臂，擦傷腹部，逃過一劫，陳穎甫當場被制服。1060208
(中央社)
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