疑汽車自撞電桿釀火警 車內一焦屍

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高雄市大樹區今天發生一起汽車火警，疑因自撞路邊電桿引發火警，警消據報趕往現場搶救，火勢撲滅後於車內發現一具焦屍，起火原因進一步調查。

火警地點在大樹區九大路，高雄市消防局獲報出動5車15人前往搶救，警消趕抵現場時火勢猛烈，竄出陣陣濃煙，並傳出炸裂聲，讓員警嚇一跳往後退，搶救人員不敢大意立即布設水線灌救，火勢約於20分鐘後撲滅。

警消檢視車內有一具焦屍，燒焦情形嚴重，無法辨識性別，進一步調查起火原因和身分。1060208

(中央社)