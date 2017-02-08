年金改革 將開改革政府基金專案會議

年金改革委員會副召集人、政務委員林萬億今天表示，年金改革將提出改革政府基金運作等相關修法的腹案，過幾天他就會召開專案會議討論。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘日前在國家年金改革國是會議上表示，基金管理非常專業，目前所有公務人員都沒有這種專業，他認為基金管理應該「行政法人化」，基金整併也是重要思考方向

行政院人事行政總處人事長施能傑今天與媒體餐敘時表示，年金改革一定要做，大家好好討論出一個務實方案。年金一定要定期檢討，檢視政府基金的財務狀況，及早因應，這一點全世界都一樣。

施能傑表示，現在大家對年金改革的重點都在所得替代率，但包括退撫、勞保、勞退等政府基金的改革是一個配套，政府基金的管理未來要不要專業化是個重大議題，將其委外、公司化或行政法人化都是可能選項，每種方式都各有優缺點。

施能傑說，政府基金改革要怎麼做，確定會納入這次年金改革的修法，一併送到立法院。

至於政府基金要如何改革比較好？施能傑說，這不是他的專業，不過未來的改革方案，一定會比現在透過公務機關去運作好。

林萬億則表示，年改會將提出改革政府基金運作等相關修法的腹案，過幾天他就會召開專案會議討論。1060208

(中央社)