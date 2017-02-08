寒流襲冰封道路 合歡山公路預警封閉

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氣象局預報9日凌晨起寒流開始南下，氣溫明顯下滑，公路總局預期高山路段入夜後結冰降雪機會高，今晚9時起，合歡山公路─台14甲線翠峰至大禹嶺路段預警性封閉。

公路總局第四區養護工程處洛韶工務段表示，依最新寒流情資顯示，9日清晨影響北部及中部海拔1500公尺以上高山路段，溫度可能達0度以下，籲請用路人留意。

省道台14甲線翠峰(18公里處)至大禹嶺 (41公里處)路段，今晚9時起至9日上午7時實施預警性封閉，並視天候及道路狀況後再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。1060206

(中央社)