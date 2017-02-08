與3秘書同居官舍？曹啟鴻：沒有這樣的事
前農委會主委曹啟鴻今日卸任，卻遭爆料把位於北市臨沂街的主委官舍出租給3位女祕書同住，令外界傻眼。農委會指出，曹啟鴻平時生活空間在一樓，3位秘書住2樓，房間最低租金2920元，直接從薪水扣除，而這也是首次有農委會主委把官舍變成職員宿舍。
對此，曹啟鴻今日出席交接典禮時，對官舍爭議並未多談，面對媒體追問，僅說「沒有這樣的事」，隨即上車離去。據了解，曹啟鴻與3位秘書任期只到昨天，昨夜12點就已都清空辦公桌撤離，好讓今天新團隊進駐，今天只是交接典禮，所以只有曹啟鴻在典禮時到場，3位秘書皆神隱。
新任農委會主委林聰賢指出，自己宜蘭的職務也要交接，目前是兩邊跑，宜蘭、台北兩地通勤也方便，暫未搬入主委官舍。因法定有2個月的搬遷期，農委會秘書室主任蔡昇甫表示，包括曹與3位秘書在內，目前皆未搬離、交還官舍。
(中時)
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