台中市環保局補助原民偏鄉 增購清潔車

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和平區代表會副主席羅進玉（左二起）、區長林建堂、環保局長白智榮、代表會主席蘇慶祥等人出席清潔隊新購置車輛啟用活動，祈求行車平安。（王文吉攝）

和平區長林建堂（右起）、環保局長白智榮、代表會副主席羅進玉試乘新購置的清潔車，期許提升偏鄉垃圾處理能量。（王文吉攝）

台中市環保局補助添購5輛嶄新清潔車，投入和平區垃圾清運作業。（王文吉攝）

「太陽照亮整個地方，陽光溫暖我們的心…」泰雅耆老林誠牧師（左）獻唱歌謠為新購置的清潔車祈福。（王文吉攝）

台中市環保局長白智榮代表（左），象徵性移交鑰匙給和平區長林建堂（右），期盼未來梨山地區的垃圾清運更有效率。（王文吉攝）

台中市和平區幅員廣闊，清潔隊員收1趟垃圾，平均行駛250至300公里，相當於台中到台北來回距離，為協助偏鄉垃圾清運，環保局補助和平區公所1092萬元添購5輛清潔車，上午正式加入車隊運作，由局長白智榮代表移交鑰匙，並期盼未來梨山地區的垃圾清運可更有效率。

「太陽照亮整個地方，陽光溫暖我們的心……」泰雅耆老林誠牧師獻唱歌謠為新車祈福，環保局長白智榮、和平區長林建堂、和平區代表會主席蘇慶祥、副主席羅進玉等人皆出席新購置車輛啟用活動，共同祈求行車平安。

白智榮致詞時表示，和平區位於大甲溪上游，是台中市最重要的水源保護區，垃圾如隨雨水流入德基水庫，恐影響大台中飲用水衛生，期許新車投入清潔隊運作，區公所更能妥善處理垃圾分類、減量，提升環保服務品質。

至於和平山區道路邊坡常出現隨意棄置的農業資材，區長林建堂表示，清潔車現有生力軍加入，已增加垃圾處理能量，即日起加強向農友宣導「免費清運廢棄農業資材」，10天宣導期過後，將依廢棄物清理法開單告發，最高可罰6000元，如不聽勸導，得按日連續開罰。

縣市合併改制前，和平區原有22輛清潔車，103年底成立原住民自治區後，環保局移撥33輛清潔車給和平區，垃圾處理能量增加50%；104年環保局除編列2426萬元補助和平區辦理垃圾清運外，也追加2340萬元預算補助和平區自行雇用23名清潔隊人力、採購6台各式車輛機具。

(中時)