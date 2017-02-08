強烈寒流來襲　合歡山公路夜間9時預警封閉

因應強烈寒流來襲，合歡山公路夜間預警封閉。（圖／資料照片）

強烈寒流來襲，為因應入夜低溫，山區道路易降雪結冰，公路總局二區工程處埔里工務段於台14甲線合歡山路段，今日夜間9時預警性封閉

埔里工務段指出，依據中央氣象局氣象發布情資，山區入夜後逐漸降溫至0度以下，且有水氣帶通過，台14甲線29K（昆陽）至33K（合歡山遊客中心）路段路面易降雪結冰，夜間車輛行駛易打滑產生危險，為維護用路人行車安全，從翠峰（18K）至大禹嶺（41K）路段自今日晚間9時起起至明日7時實施道路預警性封閉，並於翌日視天候及道路狀況後再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

管制路段為因應可能積雪剷除，埔里工務段變形金剛鏟雪車已在松雪樓待命。

埔里工務段呼籲用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板，所提供之最新交通管制、防災資訊，或多利用公路總局省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。

(中時)