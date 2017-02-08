謝淑薇發表不自殺聲明 網協公布800萬補助明細

謝淑薇於個人臉書po出不自殺聲明，圖為弟弟謝政鵬至調查局。（臉書截圖）

中華網協公布過去10年間經手之謝淑薇補助款明細，共計800餘萬元。（網協提供）

台灣「網球一姐」謝淑薇7日在臉書粉絲團公布帳戶交易明細，再度質疑體育署和中華網協的補助款。網協8日公布2006至2016年間補助謝淑薇所經手之明細，共計新台幣8,010,556元，謝淑薇則似因胞弟謝政鵬至調查局說明，於臉書發表「不自殺聲明」。

謝淑薇5日於臉書針對胞弟謝政鵬之補助款質疑網協，8日再po出背景有調查局字樣的謝政鵬照片，並發表不自殺聲明。然而，謝淑薇為弟不平炮轟網協，政府機關向當事人了解，正是藉此伸張正義的好機會，謝淑薇自己卻發表不自殺聲明，令人摸不著頭緒。

網協則透過聲明表示，於2006至16年受體育署（與前身體委會）委託執行之「黃金計畫」、「優秀選手培育計畫」、「亞／奧運培訓計畫」，共計800餘萬之補助款，均匯入謝淑薇於玉山、永豐銀行及謝爸謝子龍於永豐銀行之戶頭。附件顯示相關核定金額與單據核節金額的數字相符。

網協表示，謝淑薇於臉書質疑之贊助經費及國光獎金，並非該會所經手之款項，無立場代表說明。惟所有經該會代辦之相關經費，均已調閱並保留相關銀行往來匯款紀錄，並呈體育署（體委會）核備，歡迎謝本人或家屬代表前來核對。

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(中時電子報)