高市民政局辦智能障礙者藝術展

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高市民政局利用民政藝廊空間，規畫「塗鴉境界─智能障礙者藝術展」。（林宏聰攝）

高市民政局與財團法人高雄市私立樂仁啟智中心合作，即日起於鳳山行政中心民政藝廊展出「塗鴉境界─智能障礙者藝術展」，展期至6月底止，民政局長張乃千今天出席開幕茶會時表示，希望透過這群慢飛天使的畫作，讓更多民眾看到一般人見不到的細微世界。

張乃千表示，為提升機關環境藝術精緻化，今年民政藝廊與樂仁啟智中心合辦繪畫展覽，希望提供友善、溫馨與舒適的洽公環境之外，更以平等尊重與關懷樂施為立足點，落實關愛弱勢團體。

這場「塗鴉境界─智能障礙者藝術展」展期即起至6月底止，創作者們受限於智能障礙，行動緩慢，反而能觀察到一般人常忽略的細微世界，高市民政局歡迎民眾前往參觀，藉由繪畫的想像空間，深入了解慢飛天使內心獨特的小行星。

(中時)