高市民政局辦智能障礙者藝術展
高市民政局與財團法人高雄市私立樂仁啟智中心合作，即日起於鳳山行政中心民政藝廊展出「塗鴉境界─智能障礙者藝術展」，展期至6月底止，民政局長張乃千今天出席開幕茶會時表示，希望透過這群慢飛天使的畫作，讓更多民眾看到一般人見不到的細微世界。
張乃千表示，為提升機關環境藝術精緻化，今年民政藝廊與樂仁啟智中心合辦繪畫展覽，希望提供友善、溫馨與舒適的洽公環境之外，更以平等尊重與關懷樂施為立足點，落實關愛弱勢團體。
這場「塗鴉境界─智能障礙者藝術展」展期即起至6月底止，創作者們受限於智能障礙，行動緩慢，反而能觀察到一般人常忽略的細微世界，高市民政局歡迎民眾前往參觀，藉由繪畫的想像空間，深入了解慢飛天使內心獨特的小行星。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。