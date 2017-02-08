台灣排灣族琉璃故事 將遠征日本兵庫

我要評比

新北市十三行博物館今天與日本兵庫縣立考古博物館締姊妹館，深化兩館人員與文物交流。兵庫考古博物館將在今年7月邀請赴日展出台灣排灣族的「太陽王子的神珠」故事。

十三行博物館表示，兵庫縣是日本最多考古遺址、古墳的地區，臨日本國定史跡「大中遺跡」旁，1962年由3名中學生發現，面臨工廠開發有消滅危機的大中遺跡，經在地居民們的保存運動努力，被保存下來。

兵庫遺址大約位於日本彌生時代，時間大約是西元前3世紀中到西元3世紀中，相當於是日本的金屬器時代，有青銅器與鐵器、陶器出土。石器、青銅器和前期北九州的支石墓等，與中國中原地區燕國與齊國文化相類似。

兵庫縣立考古博物館以親子考古教育出名，也崇尚遊客以「觸摸」體驗考古與學習，深受學生與親子歡迎。新北市府文化局長林寬裕今天致詞時推崇兵庫縣立考古博物館的成就，並將學習其經驗。

林寬裕表示，十三行今年將更新常設展，再現十三行人的原始聚落，讓民眾可更瞭解與珍惜遠古歷史。十三行博物館創館館長林明美今天也回到館內，深盼常設展、新聚落一定要符合十三行時代的文化與精神內涵。

兵庫縣立考古博物館長和田晴吾表示，希望藉考古認識這塊土地的先民生活與歷程，將歷史文化傳承給下一代。今年是兵庫建館10週年，今年7月將邀請十三行赴日展出台灣排灣族文化。

十三行表示，將以「太陽王子的神珠」為主軸，展示排灣琉璃珠、百步蛇圖騰陶壺、青銅刀等，也將透過串琉璃珠等實際體驗，讓日本遊客瞭解台灣的原住民文化。

十三行是兵庫在海外第一個締約的姊妹館，中央研究院院士臧振華表示，兵庫與十三行，從開館時間、搶救發掘過程，到兩館的性質功能幾乎是相同的，兩館的結盟可攜手前進。

十三行博物館館長陳春蘭表示，從2012年起每年春季和秋季都有固定頻繁的交流，十三行每年都參加兵庫的全國古代體驗大會，館方已連續4年參加，是唯一受邀前往日本的國外館。十三行也邀兵庫來台灣的考古生活節，希望透過兩館交流，開發新型態觀眾參訪。1060208

(中央社)