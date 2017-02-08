積木版防火宣導短片 女消防員創意佳
台中市消防局第三大隊女消防員林佩錡是積木迷，她利用積木搭配旁白，拍攝消防宣導短片，上傳臉書社群，盼吸引民眾輕鬆學習消防知識，短短數日累積超過600人次分享。
林佩錡民國100年自警專畢業後分發，擔任消防員已有5年時間，她目前在台中市消防局第三大隊擔任安檢員，她發現民眾對火場逃生仍有許多不懂的地方。
她表示，過去曾看到民眾在火災發生時，躲進浴室而遇難的新聞，浴室除無逃生出口，而且浴室門多為木質、塑膠製成並非防火材質，火災時，濃煙易從浴室通風口往內竄，危及生命安全。
林佩錡鄭重呼籲民眾，火災時，千萬不能躲進浴室避難。為了讓更多的民眾掌握火場應變、逃生知識，本身是積木迷的林佩錡，靈機一動，利用許多民眾都喜歡的積木，拍攝3分多鐘的防火宣導積木版的短片。
林佩錡運用自己收藏的積木搭配幽默旁白，拍攝消防宣導影片，短片內容簡要提醒民眾「拉、瞄、壓、掃」的滅火器使用口訣，以及屋外著火來不及逃生時，切記關門阻隔濃煙、火勢，並選擇有窗戶的房間，冷靜等待救援等正確觀念。
她還將影片上傳到臉書，短短幾日已經累積600人次分享，逾16000次觀看，近日她又將短片再上傳Youtube，希望吸引更多民眾輕鬆觀賞學習消防知識。
台中市消防局表示，林佩錡出於對消防工作及救人的熱忱，自主拍攝影片與大家分享，未來也希望她能再接再厲，多多發表新作，透過此類輕鬆活潑、寓教於樂的宣導方式，結合網路傳播，教導民眾正確知識，讓更多人注意到面臨災害時的正確自救觀念，增加成功逃生與獲救機會。1060208
(中央社)
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