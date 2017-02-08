文化部正式公告 增設電競替代役
文化部近日正式公告，增設電子競技專長類別替代役，為民國82年次（含）前出生及民國83年次（含）後出生役男各5名，一共10個名額開放申請，報名日期到24日止。
台灣電競選手在國際電子競技比賽屢創佳績，電競產業在世界各國也帶動龐大經濟產值，立委也不斷疾呼要求政府將電競產業納入職業運動輔導，並制訂專法。
儘管電競還未獲得明確定位，但文化部日前公告「106年文化獎項及電子競技專長類別替代役評選作業」，其中電子競技專長類別替代役共10名，含民國82年次（含）前出生及民國83年次（含）後出生役男各5名，只要符合下列資格，即可報名。
申請資格
為民國70年次後出生尚未接獲徵集令之役男，具有下列資格之一者。
（1）參加由奧林匹克理事會所認證之電競賽事，並獲得第3名（銅牌）以上成績者。
（2）近5年（民國101年1月1日以後）參加國際電子競技聯盟（IeSF）舉辦或委辦之電子競技賽事，並獲得第3名（銅牌）以上成績者。
（3）曾參加具規模職業電子競技賽事（每年度參加至少三分之一以上賽事者），並具有1年以上職業選手資歷者。
註：具規模賽事之定義如下：
A.該賽事存續進行2年以上。
B.該賽事參賽隊伍數須有4隊（含）以上或個人賽事8人（含）以上。
C.該賽事每年度（可分為數個季度）需有50場以上賽事（不含熱身賽、資格賽及其他正規賽前之賽事）。
D.該賽事需有完整賽事規章、選手準則及賽事裁判團。
報名日期即日起至106年2月24日止，詳細資訊可至文化部官網公告查詢。1060208
(中央社)
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