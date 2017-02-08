系所評鑑擬停辦 大學樂見有助發展特色

過去評鑑常被詬病搞得學校人仰馬翻，教育部今天宣布大學系所評鑑規劃停辦，由學校自行把關，大學多認為這是好事，有助於各校發展自我特色。

教育部今天宣布，將全面盤點檢討簡化各項訪視評鑑，大學校務評鑑將簡化評鑑項目和指標，學校基本資料直接從資料庫匯出，減少學校人員填報負擔，系所評鑑「朝停辦方向規劃」，未來改授權學校自行把關，但會納為校務評鑑指標之一。

「這是對的方向」，成功大學副校長黃正弘表示，過去評鑑、訪視的確太過頻繁，學校常得勞師動眾，但準備這些評鑑資料，對學校內部成長並沒有幫助，若能由學校自主管理，可減輕學校負擔。

至於系所品質把關，黃正弘認為，大學市場是自由競爭，學校、系所會不會進步，與評鑑沒有關係，重點在於學校內部是否有自我要求和把關，不會只因為評鑑就讓學校系所快速進步。

文化大學校長李天任指出，過去評鑑的功效已經發揮，現在大家對評鑑的過程和方法已有相當認識，此時教育部適時鬆綁是好事，就像以前要到監理所考駕照，現在只要在駕訓班考就能考，但哪個駕訓班比較好，要由學校自己負責把關品質。

李天任指出，以前統一由教育部管，但如果要求太多、太全面，就會讓學校趨於一致，現在讓學校有彈性發展，有助於各校發展自己的特色，「這是一大進步」，但學校也必須找到足以向外界交代辦學品質合乎水準和理想的，這將是各校未來的功課。

龍華科技大學校長葛自祥也表示，教育部要停辦系所評鑑，對學校來說是「好事」，學校可以自己選擇未來要走的路，但對於注重國際化的學校，如果要維持品管，還是要自辦評鑑，如果因此鬆懈，可能反而會對學校走向國際化不利。

但葛自祥也提醒，許多新南向國家在瞭解台灣大學系所情況時，都會參考高教評鑑中心的官方資訊，如果教育部不再辦系所評鑑，學校還是得透過教育部或國際認可的機構進行外部評鑑，為系所品質把關，這樣才有公信力，讓學校在國際化道路上獲得認證。1060208

(中央社)