吳敦義批19萬人免交黨費 國民黨：去年中常會通過
有意參選國民黨主席的前副總統吳敦義，在8日刊出的媒體專訪時，抨擊現任黨主席洪秀柱，稱黨中央在他宣布參選隔天，公布具選舉資格的黨員數共22萬人，其中有19萬人是在洪任內不必繳黨費就有投票權，「那還要玩嗎？」，「我不只是大吃一驚，是大吃二驚！」，「這不是一個公義的做法」。
國民黨中央8日下午回應，相關辦法是在去年5月25日中常會通過，由副主席胡志強提案，擬比照公務員法定退休年齡，讓原本「黨齡滿40年、且年滿70歲」可免繳黨費的門檻，下修到「黨齡滿40年、且年滿65歲」，因此免繳黨員人數較往年增加。
本次黨主席選舉競爭激烈，在約90萬黨員中，具有投票權的黨員，可能有30至40萬人左右，但目前有約19萬人是「黨齡滿40年、且年滿65歲」或中低收入戶而免繳黨費，幾乎占了可投票黨員的一半，因而引發吳敦義不滿。
吳敦義在接受周刊專訪時並表示：「這場選舉要怎麼玩？」，「如果是這樣玩，大家不必擔心我的能力，要擔心的是我的運氣。」
黨中央解釋，依據《中國國民黨黨員繳納黨費辦法》在去年5月25日修正，且經中常會通過。包含以下重點：第一，免繳黨費原規定黨齡滿40年、且年滿70歲，經副主席胡志強當場提議，應比照公務員法定退休年齡，修正為「黨齡滿40年、且年滿65歲」，因此免繳黨費黨員較往年增加。第二、原規定低收入戶黨員免繳黨費，為因應去年當時經濟不景氣，本黨提議將資格放寬為低收入戶、中低收入戶。這兩種身分不同，黨員應持相關政府證明，始能申請免繳黨費。第三、缺繳黨費黨員補繳追溯由原來的最多5年，修正為4年，目的是提升缺繳黨費黨員意願。
(旺報)
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