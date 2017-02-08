不甩抵制個人品牌商店又增　伊凡卡抱萌娃探班白宮

伊凡卡在Instagram上po出抱著兒子西奧多到白宮探班的照片，並寫到：「跟我的『私人助理』一起在白宮接到通電話」，不少網友直呼西奧多看著鏡頭天真地笑著，實在太可愛。(圖/Ivanka Trump)

伊凡卡的個人品牌在紐約川普大樓的大廳。(圖/美聯社)

美國總統川普的當選激起了許多反對聲浪，而隨著最近川普新頒布的7國穆斯林旅遊禁止令，更是讓美國人民對川普的不滿達到了新高點。第一千金伊凡卡的個人品牌也因此受到牽連，美國各家百貨公司及網路購物平台陸續宣布停售該品牌的所有商品，上週四精品百貨諾德斯特龍宣布了新一季將停售該系列產品，似乎又激起了同業更大的反響，昨天又有4家零售商也宣布停售該品牌，讓伊凡卡品牌通路更加受阻。不過今天伊凡卡心情似乎不受前一日停售風波的影響，抱著寶貝兒子西奧多進白宮探班老公庫許納及老爸川普，更俏皮的在社群軟體上po照和大家分享。

伊凡卡品牌高跟鞋。(圖/美聯社)

伊凡卡多次未出席自己的品牌產品發布會。(圖/美聯社)

隨著上週四精品百貨諾德斯特龍 (Nordstrom)及尼曼馬庫斯（Neiman Marcus）紛紛宣布新一季將停售伊凡卡(Ivanka Trump)的個人平品牌後，昨天又有4家商店決定跟進停售，分別是網路購物平台Belk 、Jet、 ShopStyle及Home Shopping Network。儘管各家都口徑一致，以銷量差為由而非政治因素，停售品牌系列產品，但在這個敏感的時機還是不免讓人聯想是在響應，從去年10月起由網友發起的「抓緊錢包」（Grab Your Wallet）運動，來抵制與川普有關的品牌商品。

雖然這些商店都極力澄清，是因為伊凡卡的個人品牌銷售不佳才將該品牌下架，而非是因為川普當選總統而進行的抵制，不過精品百貨諾德斯特龍在宣布停售兩天前，全公司員工都收到來自3位集團總裁譴責川普穆斯林旅遊禁止令的電子郵件，隨後該百貨公司便宣布停售伊凡卡品牌，讓人無法相信這完全是生意上的考量。

不過伊凡卡似乎不受昨天這場越演越烈的停售風波影響，今天在Instagram上po出一張邊講電話邊抱著兒子西奧多(Theodore)的照片，並寫到：「跟我的『私人助理』一起在白宮接到通電話」，跟粉絲分享她和兒子的日常生活，讓不少網友直呼，西奧多這樣朝鏡頭笑實在太可愛了！而當時伊凡卡的老公庫許納(Jared Kushner)以及總統川普(Donald Trump)正在白宮內討論7國旅遊禁令的應對方針，可見伊凡卡用心良苦還特別將兒子帶去探班，讓忙碌的老爸和老公可以見上西奧多一面。

(中時電子報)