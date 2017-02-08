彰化田中又見芭樂賊 農民暗夜埋伏逮獲送辦

陳姓竊賊夜闖果園偷摘芭樂，結果被逮。(鐘武達翻攝)

陳姓竊嫌一口氣偷摘了200斤芭樂，價值超過1萬元。(鐘武達翻攝)

過完農曆春節，水果價格依然在高檔，彰化縣田中地區盛產的芭樂也成了小偷覬覦的目標，鄭姓農民被偷怕了，連夜在果園埋伏，果然7日凌晨會同警方成功逮獲正在偷芭樂的48歲陳姓男子，這也是3個月來田中警方查獲的第2人。

彰化田中、北斗是芭樂的重要產地，過去1年，由於天候因素導致產量銳減，芭樂的價格因此一飛衝天，農曆年前到最近，產地價格每台斤達50元，是史上的最高點。

「來了！」田中鎮鄭姓農民說，農曆年後，本月4日查覺栽種的芭樂「被偷過」，他氣不過，5日起便躲進果園裡埋伏守候，7日凌晨，聽到果園內芭樂的葉片發出撥動的聲音，確定有人入侵，立即報警。

田中派出員警陳楷彬、田茂明接獲鄭姓農民報案火速趕到，當場將48歲的陳姓竊嫌人贓俱獲，現場除了起出已被摘下的200台斤芭樂，陳嫌身上裝備也很齊全，包括剪刀、手電筒、手提包．斜背包及飼料袋，顯然是預謀。

家住田中鎮的陳嫌坦承，因為芭樂價格好、有利可圖，才會下手。全案訊後，依竊盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

(中時)