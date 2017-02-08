上天下水 能飛能游的海鴉無人機

既是飛機又是潛水艇的海鴉無人機。(圖/submurres)

在許多科幻作品中，經常會出現能飛、能游、能潛水的萬能載具，比如在電影「復仇者聯盟」當中的飛行航空母艦。這種科幻構想可能在未來會成為真實，有家公司決定研發飛行潛艇，同時具備飛行與潛水的功能。

「下一個大未來」(Next Big Future)報導，一種被取名為「海鴉」(Submurre)的無人機，是水下航行器（UUV）與無人飛行器（UAV）的合體版本。海鴉(Murre)是一種會飛又會潛水的海鳥，牠們在不飛行的時候有點像企鵝，也像企鵝一樣善於潛水；在飛行的時候又像海鷗。

在北大西洋島嶼上生活的岩海鴉，不飛的時候像偏瘦企鵝，飛行的時候像肥胖的海鷗。(圖/加州大學爾灣分校動物系)

「海鴉」長得像迷你的颱風級潛艦，也的確具有潛艦的所有主要功能，包括完整的海洋航行能力、它的帆罩上有潛望鏡和通訊器，在前方有水下攝影機，用於全景觀賞水下環境之用。具有雙軸推進螺旋槳和尾舵，但是它還能飛。當「潛水海鴉」要飛行時，它的甲板會開啟，將飛行用的四具導風扇張開，變成一具能飛上天的四軸飛行器。

超級英雄電影「復仇者聯盟」當中的飛行航空母艦，能夠水上航行還能天上飛行。(圖/漫威影業)

海鴉無人機，同時能飛能游。

目前該團隊設想的「海鴉」，具有柴油/電池雙重動力，在它飛行以及水上航行時，以柴油引擎為主要動力。當它要潛水時，就切換成電池動力，如同所有的潛水艇一樣。

目前「海鴉」還處於概念階段，雖然整體技術不算新奇，包括柴油/電池動力，以及飛行、潛水技術都早已具備，但是這個團隊是第一個試著將現有技術整合成飛行/潛水的無人機，就是很不錯的創意。

(中時電子報)