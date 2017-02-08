涉吸金10億 北檢開首例拍賣主嫌所持未上市股票

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「澄夆資訊」負責人羅敬平，涉嫌以圈購未上市股票為由，誘騙500名民眾投資，3年吸金逾10億。台北地檢署為日後追繳其犯罪所得，下周二(14日)將拍賣他名下遭查扣的300張(30萬股)「原創傳媒」股票，創下國內檢察機關為追繳被告犯罪所得，破天荒拍賣被告遭查扣的未上市股票案例。

由於這是檢方首次針對未上市股票，進行變價程序，因此請拍賣經驗豐富的行政執行署台北分署代拍，起拍價為每股10元、共300萬。

羅敬平被控涉嫌自2013年9月至去年止，對外宣稱可不經公開抽籤，就可以原價圈購未上市股票；待股票上市就可賺取價差。羅打著30天可賺取4%至7%利息；60天可賺取8%至15%利息，吸引被害人投資，並與對方簽訂契約，投資人付錢後，不但未獲利，反而有去無回。

500名民眾因此受騙掏錢投資，但事後卻血本無歸，在去年陸續向台北地檢署檢舉。

北檢原以為本案僅為單純的民事糾紛，但深入調查卻發現案情不單純，懷疑全案涉及刑法詐欺、違反銀行法等罪嫌，發交台北市調查處深入調查。

去年9月30日，檢調兵分12路搜索澄夆公司及羅男住處等地，查扣羅男名下300張原創傳媒公司的未上市股票，並約談羅男多人到案，檢方認定，羅男吸金逾10億，去年12月，檢方起訴羅男5人，羅目前仍羈押中。

檢方查出，羅以450萬買下300張原創傳媒股票，認定是羅的犯罪所得，擔憂這批股票價值減損，不利日後犯罪所得的追繳，決定先行拍賣這300張股票。

檢方提訊在押的羅男，獲羅同意後，訂本月14日早上10時，在行政執行署台北分署拍賣室進行拍賣。檢方要求30萬股票一起賣，起拍價每股10元、共300萬，喊價每次加價3萬，拍定人須繳千分之三的證交稅。

(中時)