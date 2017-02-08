明華園成軍88年 上演王子復仇龍抬頭

明華園戲劇總團創團88年，舊作新編推出新戲「龍抬頭」，當家小生孫翠鳳、丑角陳勝在與花旦鄭雅升今天小秀片段，太子復仇加上三角情節，要讓觀眾看得笑、急、哭、悶。

明華園戲劇總團受國家兩廳院之邀，在2017台灣國際藝術節，推出新戲「龍抬頭」，今天下午在國家音樂廳舉辦記者會，適逢明華園創團88年、兩廳院整修完畢，當家小生孫翠鳳表示，兩廳院成立之際邀請明華園開幕演出，時隔30年兩廳院重新開張，明華園再度受邀，意義重大。

「龍抬頭」是編導陳勝國挑戰自己作品，將舊作「王子復仇記」改編、融入新意，故事描述孫翠鳳飾演的「秋宮還」與丑角陳勝在飾演的「趙漏」，兩名流落民間的太子釐清身世，踏上復仇之路，卻偏都鍾情於花旦鄭雅升所飾的寡婦「問清風」， 兄弟倆截然不同的性格，造就日後不同的命運。

現場小秀片段，只見「秋宮還」被「問清風」美貌震懾住，頻向她獻殷勤、暗送秋波，一旁「趙漏」只能暗藏愛慕之情；事後鄭雅升笑說，以往戲碼都是她倒追孫翠鳳，現在終於反過來，並預告為戲小露香肩。

談及印象最深之處，孫翠鳳說，角色從被罷官貶為庶民，到被硬逼上台當太子，最後又被拉下來，「情緒一路轉變，演起來相當過癮」；陳勝在則表示，該戲要讓民眾笑、急、哭、悶，糾結萬分。

孫翠鳳女兒陳昭婷這回戲中演她母親，孫翠鳳說，向女兒下跪喊娘時，女兒有些傻眼，她還搞笑訓斥「像我母親一點好嗎？」，陳昭婷如醍醐灌頂，想起外婆平時對母親的模樣，才展現出母后氣勢。

「龍抬頭」將於3月24日至26日於國家戲劇院演出。1060208

(中央社)