嘉義市檜意森活村 不受陸客減影響

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陸客來台人數驟減，許多旅遊業者慘澹經營，但嘉義市檜意森活村並不受影響，105年較104年遊客數成長45%，新春期間更吸引18萬多人到訪，可謂「紅不讓」。

林務局嘉義林區管理處今天表示，檜意森活村是目前全台最大的日式建築群，也是電影「KANO」拍攝場景之一，自103年營運後，104年遊客數成長205%，105年更較104年成長45%。

今年農曆春節（大年初一至初五）期間，檜意森活村吸引18萬7204人次到訪，營業額比去年同期增加17%，包括「並木館」、「竹跡館」等各展廳都吸引滿滿的人潮。

林管處指出，超過百年歷史的檜意森活村，是阿里山和嘉義市林業文化的典型象徵建築，林管處已規劃結合「森林之歌」地景與車庫園區，希望完整呈現林業行政、運輸、生產、居住與休閒等4大面向。1060208

(中央社)