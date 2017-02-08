美專家：川普不該拋棄一中政策
美國一些著名的中國問題專家今天指出，川普政府不該拋棄美國對台灣地位問題長期堅守的「一個中國」政策，否則將「極其危險」。
美聯社報導，美國總統川普宣誓就職前，曾質疑華府的「一中政策」，認為此一政策值得商榷。
然而由美國亞洲協會（Asia Society）和加州大學聖地牙哥分校（University of California San Diego）召集的專家小組提出報告說，這類立場恐破壞亞太地區的穩定，且使台灣更易受害。
報告指出，美中關係正處於一個「危險的十字路口」，這兩個世界強權可能發生「碰撞」；這是指北京當局在南海和東海爭議性水域堅持領土聲索使美中角力不斷升溫而言。
報告說：「美國新政府應該從過去汲取教訓，單方面放棄美國長期堅持的『一個中國』政策格外危險。一中政策是近40年來美中關係的基礎。」
前白宮亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）說，這會動搖美國在亞太地區的地位。
麥艾文說：「亞洲其他國家都在觀察川普政府對台灣問題所採取的作法，沒有人認同放棄一中。各國都不願意在台灣問題上跟隨美國與中國為敵。」
報告說，當中國侵犯美國利益時，美國必須表現出「更堅定」的立場。
報告還說，目前北京在亞洲的作為已趨向強硬，其市場開放經濟改革實際上已陷入停頓，國內政局也變得更加專制。（譯者：中央社劉文瑜）1060208
(中央社)
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