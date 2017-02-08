陸房地產類股激勵 港股開低走高

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香港股市今天受到中國大陸房地產開發商和經紀類股激勵，開低走高，收盤創下3個半月新高。

路透社報導，恆生指數上漲0.7%，收在23485.13點。國企股指數上漲1.1%，收在9955.34點。

大陸房地產開發商萬科企業股份有限公司宣布1月份銷售額與去年同期相較成長近90%後，股價大漲3.8%。

大陸本土投資人資金湧入，也提振了市場氣氛。

滬港通南向額度今天使用超過14%，昨天則為20%，1月份平均為近11%。

香港多數類股上漲，但能源股挫跌，主因美國宣布原油庫存增加，拖累油價續跌。（譯者：中央社劉文瑜）1060208

(中央社)