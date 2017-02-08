挪威全民稅務透明 老闆賺多少網路查就有

鄰居張太、同事李先生、我國領袖和他夫人賺多少錢？在挪威這個事事提倡透明的國度，所得、財產、納稅額這種資料任誰都查得到，只消點幾下滑鼠鍵，答案馬上攤在你眼前。

1位億萬富豪不提供報稅資料還能入主白宮，法國總統大選聲勢領先的候選人，竟會因家人被揭發坐領乾薪重創選情，對身在北歐的挪威人而言，根本是想都沒想過的事。

挪威稅務管理署（Norwegian Tax Administration）署長霍特（Hans Christian Holte）告訴法新社：「挪威對這種事情抱持開放文化，因此不可能會有被選上了，納稅狀況和所得還不透明的狀況。」

挪威稅務機關每年都會在官網公布所有納稅人的重要資訊，包括所得、財產和納稅額。

媒體每逢10月更是一窩蜂刊登身家最傲人或所得最高的名人、運動明星和政治人物名單，不只如此，挪威人還看得到老闆或同事賺多少錢。

挪威這種作法可回溯到19世紀，當時的公民就能前往市政府或地方稅務機關調閱稅單。

霍特表示：「因為透明，稅務機關在這裡非常受信賴。」相信嗎？霍特說，事實上，他職掌的稅務管理署2015年還拿過最佳聲望獎。

瑞典和芬蘭人詢問別人的稅務資訊也很簡單，只要致電或前往稅務機關就可以，但卻無法像挪威人那樣，透過網路即可輕鬆查詢。

但挪威的系統也有缺點，像是會引來不肖份子窺探，尤其是網路一度可匿名搜尋。

挪威媒體曾報導多起學童在校因家長收入高或低遭取笑案例，也曾發生小偷拿繳稅資料闖空門被捕案件，挪威政府因此採取了些許管控措施，2014年起，稅務資訊不再能匿名查詢，資料被搜尋的當事人，也可以輕而易舉地查出誰調過他們的資料。

該措施實施後查詢量驟減，從2013年10月到2014年10月查詢量高達挪威人口3倍的1670萬筆，驟減到2015年10月至2016年10月的僅150萬筆。（譯者：中央社鄭詩韻）1060208

(中央社)