中村修二勸年輕人 別只想著進名校
諾貝爾獎得主、被譽為「藍光之父」的中村修二今天勸年輕人，找到自己喜歡的事情，才是最重要的事，別只想著進入名校。
現任職於美國加州大學聖塔芭芭拉分校的中村修二，2014年與赤崎勇、天野浩2位日本學者，一同獲得諾貝爾獎，官方得獎原因是「發明有效率的藍色發光二極體，催生明亮而節省能源的白色光源」。
在中村修二3人之前，發光二極體（LED）受限於材料，只有紅光和綠光，中村修二成功做出藍光，湊齊光的三原色，從此掀起一波照明科技革命。
中村修二今天應邀到中央研究院演講，他提到，LED照明取代傳統照明，在日本相當於節省了7座核電廠的發電量，在美國則是19座，中國大陸17座。
會後記者會，被問及LED燈具被大力推廣，是否會有潛在的回收問題？中村修二打趣地說，LED可以用30到50年，考慮資源回收是很久以後的事，就算要考慮，大概就是回收裡頭的貴金屬。
中研院院長廖俊智今天稱中村修二是真正的科學英雄，為年輕科學家提供良好典範。中村修二會後受訪，也以自己的人生歷程為例，建議年輕人要找到自己喜歡的事情，不要只想著進名校。
日本德島大學畢業的中村修二，長時間在小型企業工作，不像大財團可以輕易獲得經費奧援。但他喜歡做研究，喜歡解決問題，現實生活中永遠有解決不完的問題。他相信科學家只要做自己喜歡的，人人都有機會拿諾貝爾獎。1060208
(中央社)
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